سيامند عفريني لـ "كوردستان 24": عملية تبادل الأسرى تبدأ هذا الأسبوع

منذ 44 دقيقة

أعلن قائد قوات الآسايش (الأمن الداخلي) في غربي كوردستان، سيامند عفريني، عن تسريع الاستعدادات لإعادة عشرات الآلاف من نازحي عفرين إلى ديارهم، كاشفاً في الوقت ذاته عن التوصل إلى اتفاق لإجراء عملية تبادل وإطلاق سراح السجناء خلال الأسبوع الجاري.

وأشار عفريني اليوم الاثنين، 9 آذار 2026، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، إلى أن نحو ثمانية آلاف عائلة من نازحي عفرين ينتظرون العودة حالياً، مؤكداً وضع خطة لإعادتهم جميعاً على شكل مجموعات خلال هذا الأسبوع. وأوضح أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية في الحكومة السورية لفتح ممرات آمنة لهذا الغرض.

وأضاف قائد الآسايش أنهم يسعون لاستخدام كافة الطرق المتاحة، بما في ذلك الطريق الدولي، وطريقي "تل تمر" و"سري كانيه" (رأس العين)، لتمكين النازحين من مغادرة المخيمات والمدارس والعودة بسلام إلى منازلهم وأملاكهم في عفرين وسري كانيه.

وحول مسألة المساواة وعدم التمييز، شدد عفريني قائلاً: "هذا الشعب هو شعبنا ولا نفرق بين أحد، وقد شكلنا لجنة تنسيق لضمان تقديم التسهيلات من قبل الإدارات المعنية. وإذا كانت هناك أطراف سيئة النوايا تحاول العرقلة، فسنتصدى لها ولن نسمح بذلك حتى يصل أهلنا بسلام إلى عفرين".

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق عفريني إلى ملف السجناء والموقوفين الذين تطالب عائلاتهم بإطلاق سراحهم، قائلاً: "لقد استمعنا لمطالبهم ومخاوفهم ونحن حريصون على حل قضاياهم. ولهذا الغرض شُكلت لجنة مختصة؛ حيث قدمت الدولة (الحكومة السورية) قائمة بأسماء معتقليها إلينا، وبدورنا سلمناهم قائمة بأسماء معتقلينا".

وفي الختام، أوضح عفريني أن العملية ستتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل إيصال مجموعات النازحين إلى عفرين وسري كانيه، أما المرحلة الثانية، والمقرر تنفيذها خلال هذا الأسبوع أيضاً، فستتمثل في إطلاق سراح وتبادل السجناء.