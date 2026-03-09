المفوضية الأوروبية: تداعيات حرب إيران تصل إلى أوروبا

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين من أن أوروبا بدأت تتأثّر بتداعيات حرب الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعار الطاقة واستهداف دول منضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين لتقترب من 120 دولارا للبرميل في وقت تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران للأسبوع الثاني، بينما ترد طهران باستهداف إسرائيل ودول الخليج.

وقالت فون دير لايين لسفراء الاتحاد الأوروبي قبيل اتصال ستجريه مع قادة من الشرق الأوسط "نشهد حاليا نزاعا إقليميا (..) أصبح امتداد تداعياته واقعا اليوم".

وأضافت أن "مواطنينا عالقون في مرمى النيران المتبادلة. يتعرّض شركاؤنا لهجمات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مشيرة إلى طائرة مسيّرة إيرانية أصابت قاعدة بريطانية في قبرص المنضوية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعطل حركة التجارة و"نزوح السكان".

جاءت تصريحاتها بينما أعلنت وزارة الدفاع في تركيا، المنضوية في الناتو، أن أنظمة الدفاع التابعة للحلف اعترضت صاروخا بالستيا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وباتت حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة، علما أن خُمس إمدادات العالم من النفط الخام وكمية كبيرة من الغاز تمر منه.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30 في المئة الاثنين وإن كانت لا تزال أقل من الذروة المسجّلة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وشددت فون دير لايين على أنه لا يمكن التعاطف مع "النظام الإيراني.. يستحق الشعب الإيراني الحرية والكرامة وحق تقرير مصيرهم، وإن كنا ندرك بأن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر وعدم الاستقرار خلال الحرب وبعدها".

وأكدت من بروكسل أن "التأثير الأطول أمدا" للحرب يطرح "أسئلة وجودية" تتعلّق بمستقبل نظام دولي مبني على القواعد ومكانة التكتل الذي يضم 27 دولة في العالم.

وقالت "إن فكرة أنه يمكننا ببساطة الانكفاء والانسحاب من هذا العالم الذي تسوده الفوضى ليست سوى وهم".

تطرّقت فون دير لايين أيضا إلى نزاع أوكرانيا وأكدت أن بروكسل ستتحرّك باتّجاه تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (104 مليارات دولار) لكييف، في خطوة تعرقلها المجر.