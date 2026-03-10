حصيلة دامية في لبنان.. قرابة 500 قتيل و1300 جريح خلال 7 أيام من الغارات الإسرائيلية

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مأساوي في حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المستمرة على البلاد، مؤكدة استشهاد 486 شخصاً وإصابة أكثر من 1300 آخرين منذ بدء التصعيد الواسع في الثاني من مارس الجاري، وسط اتهامات متزايدة لتل أبيب باستهداف الطواقم الطبية ودور العبادة.

وفي بيان مفصل، أوضحت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 مارس وحتى بعد ظهر اليوم الاثنين 9 مارس، بلغت 486 شهيداً و1313 جريحاً". وتأتي هذه الأرقام لتعكس قفزة حادة في أعداد الضحايا، بعد أن كان وزير الصحة، ركان ناصر الدين، قد صرح يوم الأحد بأن عدد القتلى توقف عند 394.

ميدانياً، شهد اليوم الاثنين سلسلة غارات عنيفة؛ أسفرت إحداها عن مقتل 7 أشخاص في بلدة النميرية بجنوب لبنان، فيما سقط قتيل آخر في غارة على بلدة شوكين بقضاء النبطية. كما طال القصف المدفعي بلدة القليعة الحدودية، مما أدى إلى مقتل كاهن رعية البلدة، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف.

وعلى الصعيد الإنساني، وجهت وزارة الصحة اتهاماً مباشراً للجيش الإسرائيلي باستهداف سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني في بلدة "مجدل زون" بقضاء صور. وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة مسعفين بجروح خطرة وتضرر الآلية بشكل كامل، مناشدة المراجع الدولية والمجتمع الإنساني للتدخل الفوري لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تطال الفرق الطبية.

يذكر أن رقعة الحرب في الشرق الأوسط كانت قد امتدت لتشمل لبنان منذ مطلع مارس الجاري، عقب رشقات صاروخية أطلقها حزب الله رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال ضربات أميركية-إسرائيلية مشتركة. ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة تزامناً مع توغل بري لقواتها في مناطق الجنوب اللبناني، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة ودمار هائل في البنى التحتية والمناطق السكنية.





