السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تنبيهاً أمنياً وتدعو مواطنيها لمغادرة العراق فوراً

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، تنبيهاً أمنياً عاجلاً لمواطنيها المتواجدين في العراق، دعتهم فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في حالة تأهب قصوى، وذلك على خلفية التطورات الإقليمية الراهنة.

وأشار التنبيه إلى احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر وإغلاق مفاجئ للمجال الجوي نتيجة الأوضاع المتسارعة. وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على متابعة المصادر الإخبارية المحلية والتواصل مباشرة مع شركات الطيران للوقوف على حالة الرحلات الجوية. كما أرفقت السفارة روابط لمتابعة العمليات في مطارات بغداد، وأربيل، والبصرة، والسليمانية.

أعلى مستوى من التحذير: "لا تسافر وغادر فوراً"

وجددت البعثة الدبلوماسية تذكير مواطنيها بأن العراق لا يزال ضمن "المستوى الرابع" في تصنيفات السفر، وهو التحذير الأعلى الذي ينص بوضوح على: "عدم السفر إلى العراق لأي سبب كان، والمغادرة فوراً لمن هم متواجدون هناك بالفعل".

وأوضح البيان أن البعثة الأمريكية في العراق لا تزال مفتوحة، رغم أنها تعمل حالياً بنظام "المغادرة المأمور بها" (Ordered Departure)، لتقديم المساعدة الضرورية للمواطنين. وأكدت السفارة في بغداد أنها تقدم خدمات محدودة للمواطنين الأمريكيين، داعية من يحتاج للمساعدة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للسفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل.

إرشادات وتوجيهات أمنية

وجهت السفارة المواطنين الأمريكيين بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

التسجيل في برنامج "المسافر الذكي" (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية.

مراقبة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات المسؤولين المحليين.

تجنب التجمعات والتظاهرات بشكل كامل.

متابعة قناة وزارة الخارجية الأمريكية لتحديثات الأمن عبر تطبيق "واتساب".

التأكد من شحن الهواتف المحمولة وبرمجتها بأرقام الطوارئ.