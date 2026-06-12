إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط في بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إحباط مخطط وصفه بـ”الإجرامي والخطير” كان يستهدف رئيس الجهاز، عبد الكريم البصري، وعدداً من الضباط العاملين فيه.

وذكر الجهاز في بيان أن مفارزه في بغداد، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز، تمكنت من كشف وإفشال المخطط قبل تنفيذه، مشيراً إلى أن خلية مرتبطة بما يُعرف بـ”التجمع الوطني العراقي” تقف وراء التخطيط للعملية.

وأضاف البيان أن الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد الجهات الداعمة والمشاركة في المخطط.