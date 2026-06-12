القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وتكشف عن حصيلة عملياتها

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، عن مواصلة قواتها الجوية والبحرية تنفيذ إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة استمرار عمليات المراقبة والاعتراض في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.

ونشرت "سنتكوم" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مجموعة من الصور تظهر جانباً من عمليات المراقبة التي تنفذها القوات البحرية لحركة السفن في مضيق هرمز، والخليج العربي، وخليج عمان. وأشارت القيادة في بيانها إلى أن "السفن الحربية والطائرات المقاتلة تواصل مهامها بانتظام في المياه الإقليمية لضمان التطبيق الصارم للحصار المفروض على السواحل الإيرانية".

وفي إحصائية تعكس حجم العمليات الميدانية، كشفت القيادة المركزية أنها تمكنت -في إطار تنفيذ مهام الحصار- من تغيير مسار 136 سفينة حربية، بالإضافة إلى نجاحها في تحييد وتعطيل 9 سفن أخرى كانت تحاول خرق الإجراءات المفروضة.

تأتي هذه التحركات في إطار الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى تشديد الرقابة على التحركات الإيرانية في المنطقة وضمان أمن الملاحة البحرية وفقاً للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.