واشنطن ترفع حالة التأهب في العراق إلى الدرجة القصوى وتدعو مواطنيها للمغادرة فوراً

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم السبت 14 آذار 2026، تنبيهاً أمنياً شديد الخطورة، حثت فيه كافة الرعايا الأمريكيين على مغادرة الأراضي العراقية "فوراً". ورفعت الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى العراق إلى "المستوى الرابع"، وهو أعلى درجات الخطورة، مشيرة إلى تصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف المصالح والمواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء البلاد.

تهديدات أمنية وهجمات عشوائية

وجاء في البيان الصادر عن السفارة أن "فصائل مسلحة موالية لإيران" نفذت وشجعت على هجمات عشوائية استهدفت مواطنين أمريكيين ومنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة. وأوضح التنبيه أن هذه الهجمات طالت المنطقة الدولية (الخضراء) وسط بغداد، ومحيط مطار أربيل الدولي، والقنصلية العامة في الإقليم.

وأشارت السفارة إلى أن المخاطر لا تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، بل تشمل "الإرهاب، والاختطاف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية"، مؤكدة أن قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها في العراق باتت محدودة للغاية. كما حذر البيان من استهداف البنية التحتية للطاقة، والشركات الأمريكية، والفنادق التي يرتادها الأجانب، مع استمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف في الأجواء العراقية.

تعليق العمليات الدبلوماسية

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت البعثة الأمريكية أنها نفذت بنجاح قرار "المغادرة الإلزامية" لجميع موظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم. كما تم تعليق كافة الخدمات القنصلية الروتينية في سفارة بغداد وقنصلية أربيل، مع بقاء المنطقة الدولية مغلقة أمام الجمهور باستثناء حالات محدودة جداً.

ونقل البيان تأكيدات الإدارة الأمريكية، متمثلة بالرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، بأن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين تأتي على رأس أولويات الدولة، داعين من يختار البقاء رغم التحذيرات إلى إعادة النظر في قراره فوراً.

خيارات المغادرة والمسارات البرية

ونظراً لتوقف الرحلات الجوية التجارية داخل العراق، وجهت السفارة الأمريكيين بضرورة المغادرة عبر الطرق البرية المتاحة نحو الدول المجاورة (الأردن، الكويت، السعودية، وتركيا). وأوضح البيان تفاصيل إجراءات الدخول لكل دولة:

الأردن: يتطلب التقديم على تأشيرة إلكترونية (eVisa) مسبقة، مع تنبيه بوجود اضطرابات محتملة في الرحلات من مطار الملكة علياء.

الكويت: يمكن الحصول على التأشيرة عند الوصول، لكن الرحلات الجوية منها متوقفة حالياً بسبب تهديدات المسيرات، مما يجعل الطريق البري نحو السعودية الخيار المتاح.

السعودية: تُعد الرحلات الجوية منها عاملة حالياً، ويُنصح بشدة بالتقديم على التأشيرة الإلكترونية قبل 48 ساعة من السفر.

تركيا: يمكن للأمريكيين الدخول بدون تأشيرة لمدة 90 يوماً، مع التحذير من المخاطر الأمنية في المناطق التركية المحاذية للحدود العراقية والإيرانية.

توجيهات احترازية

وطالبت السفارة مواطنيها بتجنب مناطق التظاهرات، لاسيما ساحة التحرير وجسر 14 تموز في بغداد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور. كما دعتهم إلى الاحتفاظ بمخزون كافٍ من الغذاء والدواء، والتسجيل في برنامج "المسافر الذكي" (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية العاجلة، والبقاء على تواصل دائم مع عائلاتهم.

ختمت السفارة تنبيهها بالتأكيد على ضرورة الحذر من محاولات الاحتيال المالي في ظل هذه الظروف، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على مدار الساعة.