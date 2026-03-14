إيران: مقتل مسؤول عسكري رفيع وأفراد من عائلته في هجوم مسلح

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان له بمقتل اللواء 'أبو القاسم بابائيان'، الذي يشغل منصب المفتش الخاص لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وذلك برفقة عدد من أفراد عائلته.

ووفقاً للبيان الصادر، فقد وُصف الحادث بأنه 'هجوم إرهابي'، وحمّل البيان المسؤولية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وجاء الإعلان في سياق رسائل تعزية وُجهت إلى القيادة الإيرانية وعائلة الفقيد وزملائه في القوات المسلحة.

هذا ولم يورد النص أي تفاصيل محددة بشأن الموقع الجغرافي الذي وقع فيه الهجوم، كما لم يتم تحديد التوقيت الدقيق للحادث، مكتفياً بالإشارة إلى تزامنه مع مناسبة ذكرى شهادة قائد سابق.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي حول هذه الاتهامات."





المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة