ستارمر يبحث مع ترامب "أهمية إعادة فتح" مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد "أهمية إعادة فتح مضيق هرمز" الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل حاليا في ظل الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وبحث المسؤولان "الوضع الحالي في الشرق الأوسط وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز من أجل إنهاء الاضطرابات في الملاحة البحرية العالمية التي تتسبب في ارتفاع التكاليف في أنحاء العالم"، وفق متحدثة باسم داونينغ ستريت.

وجاء الاتصال بعدما حث الرئيس الأميركي السبت الدول التي تعتمد على النفط المنقول عبر مضيق هرمز على ضمان أمنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقدّم ستارمر تعازيه لترامب على "الجنود الأميركيين الذين قضوا" منذ بدء الحرب، والبالغ عددهم 13.



المصدر: فرانس برس