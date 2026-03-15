كتلة الديمقراطي الكوردستاني تدعو بغداد لمفاوضات عاجلة وترفض "لغة التهديد" بشأن ملف النفط

أربيل (كوردستان24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بياناً صحفياً دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى عقد اجتماع فوري وحسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، مؤكدةً رفضها لـ "بيانات التهديد والوعيد" التي صدرت مؤخراً عن بعض الكتل النيابية.

وجاء في البيان أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وعقب توضيحها الأخير بشأن بيان وزارة النفط الاتحادية، أبدت استعدادها التام لإرسال فرق فنية مختصة للانخراط في مفاوضات عاجلة وفورية، بهدف حسم نقاط الخلاف والتوصل إلى حلول سريعة تصب في مصلحة المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وشددت الكتلة على أن حكومة الإقليم تلتزم بالدستور العراقي وتحترم نصوصه، وتتوقع في الوقت ذاته من بغداد احترام حقوق الإقليم المنصوص عليها دستورياً والكف عن انتهاكها.

واستشهدت الكتلة في بيانها بالمادة (112) من الدستور، التي تنص على أن رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز تتم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة "معاً"، مؤكدةً أن ورود كلمة (معاً) في النص الدستوري يقطع الطريق أمام الادعاءات بأن هذه الصلاحية حصرية للحكومة الاتحادية.

واختتمت كتلة الحزب الديمقراطي بيانها بدعوة الحكومة الاتحادية إلى استبدال البيانات التصعيدية بخطوات عملية، من خلال عقد اجتماع فوري يضع حلولاً جذرية للقضايا العالقة، بعيداً عن لغة التهديد التي لا تخدم استقرار البلاد.