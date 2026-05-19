قمة الابداع والتأثير تختار الدكتور شاخوان عبد الله أبرز شخصية برلمانية في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأمانة العامة لـ "قمة الإبداع والتأثير 2026"، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، عن اختيار نائب رئيس مجلس النواب العراقي السابق ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحالي، الدكتور شاخوان عبد الله ، كأفضل وأبرز شخصية برلمانية وسيادية في العراق لعام 2026، مع ضمه رسمياً إلى "قائمة التأثير العربي" التي تضم نخبة من القيادات المؤثرة.

وجاء هذا الاختيار المرموق بناءً على تقييمات دقيقة ومعايير دولية صارمة أشرفت عليها لجنة تحكيمية عليا، ضمت كوكبة من أبرز صناع القرار والخبراء العراقيين والعرب.

وقد ركز التقييم على الدور الريادي والمحوري الذي يضطلع به شاخوان عبدالله في إدارة الملف التشريعي، وحنكته العالية في قيادة التوازنات السياسية والدبلوماسية، فضلاً عن جهوده الاستثنائية والدؤوبة في تعزيز لغة الحوار وتثبيت دعائم العمل الديمقراطي والتوافقي تحت قبة البرلمان العراقي.

ويُعد ترشيح وتكريم الدكتور شاخوان عبد الله في هذا المحفل العربي والدولي الكبير تتويجاً لمسيرة وطنية زاخرة بالإنجازات؛ حيث برز كصوت رصين حظي باحترام وتقدير الأوساط الرسمية والشعبية.

كما نجح الدكتور شاخوان في تمثيل العراق في المحافل الإقليمية والدولية بتميز واقتدار، واضعاً بصمة عراقية سيادية تبرهن على كفاءة القيادات التشريعية في قيادة قاطرة الاستقرار والتنمية والنهوض الوطني.

هذا وتستعد القاهرة في منتصف تموز/ يوليو المقبل لاحتضان فعاليات القمة الكبرى، التي ستشهد حضوراً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً، لتكريم النائب في مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله بـ "وسام الفخامة الوطنية للقيادة والتميز التشريعي".

ويأتي هذا الاحتفاء العربي والدولي ليعكس مكانة العراق السيادية، وباعتباره امتداداً للنهج الحكيم والرؤية الاستراتيجية للرئيس مسعود بارزاني في تمكين الكفاءات ورعاية التميز، وتجسيداً لدور الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تقديم الشخصيات المتميزة التي تترك أثراً خالداً في تاريخ العراق.