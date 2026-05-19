درباز كوسرت رسول: لا يحق لأي طرف الحديث عن نظام "الإدارتين"

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أنه لا يحق لأي طرف الحديث عن نظام "الإدارتين"، مؤكداً أنهم مستعدون تماماً لتنشيط العملية السياسية في إقليم كوردستان.

وصرح درباز كوسرت رسول، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، 19 أيار/مايو 2026، قائلاً: "لا يحق لأي طرف، بما في ذلك الاتحاد الوطني، أن يتحدث عن نظام الإدارتين".

وأوضح أن إقليم كوردستان هو ثمرة تضحيات ستة ملايين شخص، ولا يحق لأي جهة الحديث عن زواله أو نهایته.

وفي رده على سؤال لمراسل "كوردستان 24"، أشار درباز كوسرت رسول إلى أنهم في الاتحاد الوطني مع تفعيل العملية السياسية في إقليم كوردستان ويدعمون هذه الخطوة من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

لقد مرت العملية السياسية في إقليم كوردستان بمراحل مختلفة؛ حيث أُجريت أول انتخابات لبرلمان كوردستان في 19 أيار/مايو 1992، وكانت حجر الأساس لتأسيس كيان الإقليم. وفي الوقت نفسه، أُجريت آخر انتخابات برلمانية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

يُذكر أنه على الرغم من مرور نحو عام ونصف على انتخابات برلمان كردستان، إلا أن الأطراف السياسية، ولا سيما الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق لتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم.