حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات عقب هجوم بمسيّرة

أربيل (كوردستان24)- استهدف هجوم بمسيّرة الاثنين بنية تحتية نفطية على الساحل الشرقي للإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق بحسب السلطات المحلية، في ظل تصعيد إيران لهجماتها ضد دول الخليج.

وأفاد المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة بـ"نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، دون وقوع أي إصابات".

وأشار البيان إلى استمرار الجهود للسيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة المطلة على خليج عُمان، خلف مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.

