رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدافع عن قراره بالاختلاف مع ترامب

اربيل (كوردستان24) -دافع ستارمر عن رفضه ضغوط الرئيس ترامب على المملكة المتحدة للانضمام إلى الحرب ضد إيران، قائلاً إنه "تمسك بمبادئه".

انتقد ترامب الزعيم البريطاني لتقييده استخدام الطائرات الحربية الأمريكية للقواعد البريطانية ورفضه إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط. وصرح ترامب لصحيفة فايننشال تايمز قائلاً: "عندما طلبتُ منهم الحضور، رفضوا".

قال ستارمر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه لا ينبغي إرسال القوات البريطانية إلا في عمليات قانونية وبخطة مدروسة جيداً.

وأضاف أن سياسيي المعارضة البريطانية الذين انتقدوا موقفه "كانوا سيدفعون بالمملكة المتحدة إلى هذه الحرب دون فهم كامل لما سيواجهونه، ودون خطة لإخراجنا. هذا ليس قيادة، بل اتباع".



