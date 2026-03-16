نظرة على حلف شمال الأطلسي (الناتو): التحالف الدفاعي الذي يطالب ترامب بدوره في مضيق هرمز

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يواجه مستقبلاً "قاتماً" إذا لم تُسهم دوله في تأمين مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي تفرض إيران سيطرتها على أجزاء واسعة منه وتكرر تهديداتها بإغلاقه.

وسرعان ما جاءت الردود من أعضاء التحالف الدفاعي؛ حيث صرّحت كايا كالاس، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن هذا الطلب "خارج نطاق عمل الناتو"، بينما أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن الأزمات في تلك المنطقة "لا علاقة لها بالحلف".

تأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويتمثل هدفه الرئيسي -كما ورد في مواثيقه- في "ضمان سلام دائم في أوروبا وأمريكا الشمالية، استناداً إلى القيم المشتركة للدول الأعضاء والمتمثلة في الحرية الفردية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون".

أما "المبدأ الأساسي" الذي يقوم عليه الحلف فهو "الدفاع الجماعي"، وهو ما يعني أن أي هجوم مسلح يتعرض له أحد الأعضاء يُعتبر هجوماً على جميع دول الحلف.

ويُفعَّل مبدأ الدفاع الجماعي، المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة واشنطن، عندما تتعرض دولة عضو لهجوم مسلح وتطلب تدخلاً جماعياً كدفاع عن النفس. ومع ذلك، تضع المادة 6 من المعاهدة قيوداً جغرافية واضحة على نطاق التزام الحلف بتقديم المساعدة المتبادلة، حيث تحصره أساساً في منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان.

يُذكر أن المادة 5 قد فُعِّلت مرة واحدة فقط في تاريخ الحلف، وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة؛ ونتيجة لذلك، انخرط حلفاء الناتو في العمليات العسكرية في أفغانستان.

