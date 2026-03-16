إشارة طوارئ لطائرة «رايان إير» فوق باريس تجبرها على العودة إلى بلجيكا

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير» إلى إعلان حالة طوارئ أثناء تحليقها فوق منطقة باريس، ما دفعها إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار انطلاقها في بلجيكا، في حادثة أثارت تساؤلات حول أسباب هذا القرار المفاجئ.

واضطرت طائرة من طراز «بوينغ 737-800»، كانت تسير رحلة لشركة «رايان إير» من شارلروا في بلجيكا إلى فاس في المغرب، إلى تنفيذ مناورة غير متوقعة فوق سماء باريس صباح السبت 14 مارس/ آذار 2026، بعد إعلان إشارة طوارئ خلال الرحلة، بحسب إذاعة «فرانس بلو» الفرنسية.

كانت الطائرة قد أقلعت في الساعة 9:28 صباحًا من مطار شارلروا بروكسل-ساوث، لكن بعد أقل من ساعة من الإقلاع أرسل الطيار رمز الطوارئ المعروف باسم «7700 Squawk»، وهو رمز يستخدم في الطيران للإشارة إلى حالة طارئة على متن الطائرة.

وبعد إعلان الطوارئ، قامت الطائرة بالالتفاف فوق جنوب منطقة إيل دو فرانس قرب باريس، قبل أن تعود أدراجها باتجاه بلجيكا، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وفي الساعة 10:53 صباحًا، هبطت الرحلة رقم FR5001 مجددًا في مطار شارلروا بروكسل-ساوث، أي بعد أقل من ساعة ونصف على مغادرتها.

حتى الآن، لم تُعرف الأسباب التي دفعت الطاقم إلى إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ قرار العودة، كما لم يتضح ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من متابعة رحلتهم إلى فاس لاحقًا.

وعند التواصل مع شركة «رايان إير» للحصول على تعليق، لم يصدر أي رد حتى لحظة نشر الخبر. وتشير بيانات موقع تتبع الرحلات «Flightradar24» إلى أنه لم تكن هناك أي رحلة أخرى للشركة بين شارلروا وفاس مبرمجة قبل يوم الأحد التالي.