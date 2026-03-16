ميرز يرفض الحل العسكري ضد إيران ويؤكد: "الناتو" تحالف دفاعي وليس تدخلياً

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرز، أن خيار القصف لإخضاع إيران "لا يمثل النهج الأمثل" لإرساء نظام ديمقراطي هناك، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حل عسكري" للأزمة الراهنة.

وجاءت تصريحات ميرز، يوم الاثنين، في أعقاب اجتماعه برئيس الوزراء الهولندي، حيث عبّر عن موقف بلاده المتحفظ تجاه دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز. وعلّق ميرز على هذه المطالب قائلاً: "إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو تحالف دفاعي، وليس تحالفاً تدخلياً".

وتأتي تصريحات المستشار الألماني في وقت حساس، حيث يسعى الحلف للحفاظ على هويته الدفاعية، رغم السوابق التاريخية التي شهدت تدخلات عسكرية واسعة له خارج حدوده؛ إذ استمر انتشار قوات "الناتو" في أفغانستان لمدة 18 عاماً، كما ساهمت حملته الجوية في عام 2011 بشكل مباشر في الإطاحة بالنظام الليبي السابق.

ويعكس موقف ميرز تبايناً في الرؤى بين برلين وواشنطن حول كيفية التعامل مع التهديدات الإيرانية في الممرات المائية الدولية، وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة.

المصدر: AP