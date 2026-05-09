مقتل شخصين في ضربة أميركية استهدفت "زورق مخدرات" بالمحيط الهادئ

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي (ساوثكوم)، الجمعة، عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في ضربة جوية استهدفت زورقاً يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات بشرق المحيط الهادئ.

وأوضحت "ساوثكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، أن المعلومات الاستخباراتية أكدت سلوك الزورق مسارات معروفة للتهريب، مشيرة إلى أن العملية تدار من قبل "منظمات إرهابية مصنفة". وبث الجيش مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف الزورق وانفجاره في عرض البحر، فيما أُبلغ خفر السواحل ببدء عملية بحث وإنقاذ للناجي الوحيد.

وتأتي هذه الضربة، وهي التاسعة من نوعها خلال شهر واحد، ضمن حملة عسكرية واسعة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مطلع سبتمبر الماضي ضد من تسميهم "إرهابيي المخدرات" في أميركا اللاتينية. وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا هذه العمليات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 189 قتيلاً على الأقل.

وفي الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على ضرورة هذه العمليات لحماية أمنها القومي، يثير خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية تساؤلات حول شرعية هذه الضربات، محذرين من أنها قد ترقى إلى "قتل خارج نطاق القضاء" لاستهدافها مدنيين دون تقديم أدلة دامغة على تورطهم أو تشكيلهم تهديداً مباشراً.