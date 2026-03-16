نيجيرفان بارزاني ورئيس المفوضية الأوروبية يشددان على الحلول السياسية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، آخر التطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية ومخاطر اتساع رقعة التصعيد.

وشدد الجانبان خلال الاتصال الذي أجري اليوم الاثنين، على الأولوية القصوى لإيجاد حلول سياسية عاجلة تضمن منع انزلاق المنطقة نحو صراع أشمل، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً على أهمية الشراكة مع الاتحاد في تعزيز استقرار المنطقة، وفق ما نشره على حساباه في منصة إكس.