مسرور بارزاني يعزي الأمين العام لمجلس النواب العراقي

أربيل (كورستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 17 آذار 2026، برقية تعزية إلى الأمين العام لمجلس النواب العراقي، السيد صفوان بشير الجرجري، أعرب فيها عن مواساته بوفاة نجله (سيف).

وفيما يلي نص برقية التعزية:

السيد صفوان بشير الجرجري

الأمين العام لمجلس النواب العراقي

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة نجلكم (سيف). وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إليكم وإلى عائلتكم الكريمة بخالص التعازي والمواساة، ونشارككم أحزانكم.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ عليكم بالصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان