كتلة الديمقراطي الكردستاني في كركوك: اتفاق استئناف تصدير النفط خطوة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأربعاء 18 آذار 2026، بياناً رحبت فيه بالتوصل إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير نفط المحافظة عبر أنابيب إقليم كوردستان وصولاً إلى ميناء جيهان التركي، معربة عن تقديرها العالي للجهود التي بذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في هذا الصدد.

وجاء في نص البيان: "بكل فخر واعتزاز، نثمن الجهود المخلصة والمستمرة التي بذلها السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، والتي توجت بالوصول إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر منظومة أنابيب إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان".

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق هو "ثمرة رؤية وطنية وإرادة صلبة لرئيس حكومة إقليم كوردستان"، واصفاً إياه بـ "الخطوة الاستراتيجية" نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي وترسيخ الاستقرار في محافظة كركوك.

كما أكدت الكتلة ثقتها بأن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الواقع المعيشي لجميع أهالي كركوك بمختلف مكوناتهم، وسيكون لها أثر طيب على عموم الشعب العراقي.

وفي ختام بيانها، شددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن هذا الإنجاز يثبت مجدداً أن "حماية مصالح المواطنين واستعادة الحقوق الدستورية تقع دائماً في مقدمة أولويات رئيس حكومة إقليم كوردستان".