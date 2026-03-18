سنتكوم تعلن تدمير منصات صواريخ إيرانية في مضيق هرمز بقنابل "خارقة للتحصينات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، عن تدمير مراكز صاروخية إيرانية تقع على سواحل مضيق هرمز، وذلك باستخدام قنابل ثقيلة تزن 5000 رطل.

وذكرت "سنتكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن قواتها نفذت قبل ساعات قليلة عملية عسكرية استهدفت القواعد الصاروخية الإيرانية على سواحل المضيق، مشيرة إلى استخدام قنابل "خارقة للتحصينات" (Bunker Buster) لتدمير تلك المواقع بشكل كامل.

وأوضحت القيادة المركزية أن هذه الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن كانت تشكل تهديداً مباشراً وخطراً على حرية الملاحة الدولية في ممر مضيق هرمز الاستراتيجي.