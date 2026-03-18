بواسطة "خارقات التحصينات".. الجيش الأمريكي يضرب منصات صواريخ إيرانية تهدد مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع صواريخ إيرانية مضادة للسفن تقع على الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح البيان الصادر عبر منصة "إكس" أن القوات الأمريكية استخدمت في هذه العملية ذخائر متطورة "خارقة للتحصينات" تزن الواحدة منها 5000 رطل، مؤكداً نجاحها في تدمير المواقع المحصنة.

وحول أسباب العملية، ذكرت واشنطن أن صواريخ الكروز الإيرانية في تلك المواقع كانت تشكل خطراً داهماً على حركة الملاحة الدولية في المضيق. وتأتي هذه الغارات رداً على إقدام طهران على إغلاق هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وذلك في إطار التصعيد الناتج عن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية.

وعلى الصعيد التقني، تشير بيانات "إير فورس تايمز" لعام 2022 إلى أن تكلفة القنبلة الواحدة المستخدمة في الهجوم (زنة 5000 رطل) تبلغ نحو 288 ألف دولار. ورغم قوتها التدميرية العالية، إلا أنها تظل أقل وزناً من القنابل العملاقة التي استخدمتها الولايات المتحدة العام الماضي لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، والتي تزن الواحدة منها 30 ألف رطل (ما يعادل 13,600 كلغ).