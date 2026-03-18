تصعيد غير مسبوق في اليوم الـ19: طهران تمطر إسرائيل بالصواريخ رداً على اغتيال لاريجاني

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دخلت المواجهة بين إيران وإسرائيل منعطفاً خطيراً في يومها التاسع عشر، حيث بدأت طهران رداً عسكرياً واسع النطاق شمل إطلاق وابلاً من الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، رداً على اغتيال رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات "الباسيج".

ميدانياً: صواريخ فوق تل أبيب ونزوح في لبنان



أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتراض عدد كبير من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطق حيوية، من بينها تل أبيب، فيما أكدت تقارير ميدانية سقوط قتيلين في وسط البلاد. وفي لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على ما وصفها بأهداف تابعة لحزب الله، مما تسبب في موجة نزوح جماعي من مدينة صور الساحلية عقب أوامر إخلاء إسرائيلية فورية.

العراق: ساحة صراع مفتوحة



وفي سياق متصل، تعرضت المصالح الأمريكية في العراق لهجمات مكثفة؛ حيث طالت الصواريخ والطائرات المسيرة محيط السفارة الأمريكية ومنشآت دبلوماسية قرب مطار بغداد، بالإضافة إلى حقول نفطية جنوبي البلاد. وتبنت فصائل مسلحة موالية لإيران هذه الهجمات، معتبرة إياها جزءاً من الرد الشامل لدعم طهران.

واشنطن: استقالات وتهديد بالانسحاب من "الناتو"



سياسياً، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً داخلية ودولية متزايدة، حيث أعلن المسؤول الاستخباراتي البارز جو كينت استقالته احتجاجاً على السياسة المتبعة تجاه إيران، مشككاً في دوافع الحرب. وفي رد فعل غاضب، هدد ترامب بإعادة النظر في عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مهاجماً الحلفاء لرفضهم المشاركة في العمليات العسكرية وتأمين الممرات الملاحية في مضيق هرمز.

تأتي هذه التطورات لتضع المنطقة على حافة حرب إقليمية شاملة، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الساعات القادمة من تصعيد ميداني أو تحركات ديبلوماسية لاحتواء الموقف المتفجر.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة