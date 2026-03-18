إيران تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق "جاسوس للموساد" أدين بجمع معلومات عن مواقع حساسة

أربيل (كوردستان24)-نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني "كوروش كيواني"، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وجاء تنفيذ الحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأييد المحكمة العليا للبلاد للحكم الصادر عن المحكمة الثورية.

ووفقاً لما أوردته وكالة "تسنيم" الإخبارية، فقد أُدين كيواني بجمع وتمرير صور ومعلومات تتعلق بأماكن ومنشآت حساسة داخل إيران إلى ضباط في الموساد. وأوضحت التقارير أن عملية الاعتقال تمت في يونيو الماضي من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري في إحدى الفيلات بمدينة "ساوجبلاغ"، حيث ضُبطت بحوزته معدات تجسس إلكترونية متطورة، وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، ومبالغ مالية نقدية بالعملة الأوروبية.

وحول تفاصيل التجنيد، كشفت ملفات القضية أن علاقة كيواني بالموساد بدأت في عام 2023 عبر فضاء الإنترنت، حيث تم التواصل معه في البداية من قبل ضابط مخابرات يُدعى "بِن" تحت غطاء إعلانات لرحلات جماعية في السويد. وتطورت العلاقة لتشمل لقاءات مباشرة في عواصم أوروبية مثل برلين وباريس، حيث تم التأكد من هويته عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للموساد لتبديد شكوكه قبل البدء بالعمل الفعلي.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن كيواني خضع لتدريبات استخباراتية وفنية مكثفة في ست دول أوروبية (النمسا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، وسلوفاكيا)، بالإضافة إلى دورة تدريبية نهائية في "تل أبيب" دامت أسبوعين، تلقى خلالها دروساً في تشغيل "الويندوز الأحمر"، وتشفير البيانات، وطرق التصوير السري للمواقع الحساسة، وكيفية التعامل مع الأجهزة الأمنية في حال تعرضه للتوقيف.

ودخل المدان إلى إيران في مايو الماضي عبر الحدود الجوية وبحوزته مبالغ مالية مخبأة بطريقة احترافية. وتضمنت مهامه الميدانية نقل أموال لعناصر أخرى، ووضع أجهزة تشويش وتوجيه في نقاط استراتيجية تهدف إلى اخلال عمل أنظمة الرادار والدفاع الصاروخي، وتسهيل مهام الطائرات المسيرة التابعة للموساد.

من جانبها، أكدت السلطة القضائية أن المحاكمة جرت بحضور محامٍ للدفاع، واستندت إلى أدلة رقمية تشمل مراسلات إلكترونية وتسجيلات مصورة لعمليات الاستطلاع التي قام بها، بالإضافة إلى اعترافات المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، لينتهي المسار القضائي بتنفيذ حكم الإعدام ومصادرة كافة الأدوات والأموال التي كانت بحوزته.





المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة