لندن سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية لضرب مواقع إيرانية

قالت حكومة المملكة المتحدة الجمعة إنها سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية لتوجيه ضربات ضد مواقع إيرانية تهدد مسار الشحن في مضيق هرمز.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لقاء وزاريا عُقد، جرى خلاله "التأكيد على أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية في إطار الدفاع المشترك عن النفس في المنطقة، يشمل العمليات الدفاعية الأميركية الرامية إلى إضعاف مواقع وقدرات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة السفن في مضيق هرمز".

منذ بداية الحرب في 28 شباط/فبراير، سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين لعمليات دفاعية، ونشرت قدرات جوية لدعم الحلفاء الذين تستهدفهم الضربات الإيرانية الانتقامية.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية