السعودية تعلن اعتراض أكثر من 20 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، عن اعتراض وتدمير 22 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من البلاد، في ظل مواصلة إيران هجماتها على دول الخليج.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان على منصة اكس أنه "تم اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية".

ولاحقا أوردت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 12 طائرة مسيرة أخرى.

وتواصل إيران شن ضربات انتقامية على السعودية والدول المجاورة في رد على الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضدها والتي أشعلت حربا على امتداد الشرق الأوسط منذ أواخر الشهر الماضي.

وأدت الهجمات على الدول الغنية بالنفط والتي استهدف بعضها منشآت الطاقة، إلى تفاقم المخاوف من حدوث اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية.