قائد عسكري أمريكي:قدرة إيران على تهديد الملاحة في المضيق قد تراجعت

أربيل (كوردستان 24)- صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، في آخر تحديث مصور له حول الحرب يوم السبت، بأن القوات الأمريكية "لا تزال ملتزمة بخطتها الرامية إلى القضاء على قدرة إيران على بسط نفوذها خارج حدودها".

وقال الأدميرال براد كوبر في منشور على موقع X إن عدة قنابل زنة 5000 رطل أُلقيت في وقت سابق من الأسبوع على منشأة تحت الأرض على طول الساحل الإيراني، كانت تُستخدم لتخزين صواريخ كروز مضادة للسفن، ومنصات إطلاق صواريخ متنقلة، ومعدات أخرى "تشكل خطراً جسيماً على الملاحة الدولية".

وأضاف كوبر أن مواقع دعم الاستخبارات ومحطات رادار الصواريخ المستخدمة لمراقبة تحركات السفن قد دُمرت.



المصدر: AP