القاعدة البريطانية في قبرص لن تُستخدم لضرب إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- طمأنت بريطانيا قبرص بأن القاعدة الجوية البريطانية في الجزيرة لن تُستخدم لشن هجمات أمريكية على إيران.

تسمح المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في إنجلترا وجزيرة دييغو غارسيا لضرب برنامج الصواريخ الإيراني.

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس يوم السبت أن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني "لن تشارك في استمرار المملكة المتحدة لاتفاقيتها مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القواعد البريطانية في الدفاع الجماعي عن النفس في المنطقة".

تعرضت أكروتيري لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع في بداية النزاع، مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

كما أطلقت إيران صواريخ على دييغو غارسيا في المحيط الهندي، لكنها لم تصب القاعدة.



المصدر: AP