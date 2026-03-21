صاروخ إيراني تسقط على مبنى في مدينة ديمونا جنوب إسرائيل

أربيل (كوردستان24)-وفقًا لبيان صادر عن إدارة الإطفاء والإنقاذ، سقط صاروخ باليستي إيراني على مبنى في مدينة ديمونا جنوب إسرائيل مساء السبت، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينما يكافح رجال الإطفاء حريقًا اندلع في أحد مواقع الحادث. وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ بأن الصاروخ دمر مبنى من طابق واحد في ديمونا.

ويُظهر مقطع فيديو مؤثر، نشرته إدارة الإطفاء والإنقاذ على مواقع التواصل الاجتماعي، صاروخًا يهبط من السماء باتجاه مركز المدينة، أعقبه دوي انفجار هائل.

وتضم مدينة ديمونا مقر البرنامج النووي الإسرائيلي. وقد أطلقت عدة صفارات إنذار تحذيرًا من صواريخ قادمة إلى ديمونا مساء السبت.

وزعمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) أن الهجوم على ديمونا استهدف منشآت نووية، وأنه جاء ردًا على الهجوم الإسرائيلي السابق على نطنز، موقع منشأة نووية إيرانية.

أعلنت منظمة "هتزالا المتحدة"، إحدى منظمات الاستجابة للطوارئ في إسرائيل، أنها تُعالج "عدداً من المصابين في مواقع متفرقة" بالمنطقة، معظمهم في حالة طفيفة. كما أفادت منظمة "نجمة داود الحمراء"، وهي منظمة أخرى للاستجابة للطوارئ، أنها تُعالج نحو 20 شخصاً، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بجروح متوسطة جراء شظايا.



المصدر: الوکالات