مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب

أربيل (كوردستان24)- أفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل جراء صواريخ إيرانية في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب. وقُتلت ثلاث نساء، إحداهن حامل، وطفل من نفس العائلة، داخل مقطورة كانت تُستخدم كصالون تجميل في بلدة بيت عوا.

وقد رصدت الشرطة 198 شظية صاروخية سقطت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص وإلحاق أضرار بـ 27 مبنى وممتلكات. كما لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء مشاهدته إطلاق الصواريخ.

تفتقر الضفة الغربية إلى البنية التحتية الأمنية المتوفرة في مناطق أخرى من إسرائيل لحماية المواطنين من الصواريخ، بما في ذلك أنظمة الإنذار وصفارات الإنذار والملاجئ. وفي جولات سابقة من الصراع، تجنبت الصواريخ التي استهدفت إسرائيل من إيران وغزة ولبنان واليمن الضفة الغربية ذات الأغلبية المسلمة والقدس الشرقية. أما هذه المرة، فقد ألحقت الصواريخ الإيرانية أضرارًا جسيمة، حيث سقطت بعض الشظايا بالقرب من المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس.



المصدر: AP