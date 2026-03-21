ترامب: حققنا أهدافنا في إيران قبل أوانها.. ولا نية لدينا للتفاوض

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه الشديد تجاه تقرير تحليلي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يتناول الحرب مع إيران وأهداف الإدارة الأمريكية، واصفاً كاتب التقرير بـ "عديم الكفاءة" والصحيفة بـ "الفاشلة"، ومؤكداً في الوقت ذاته رفضه القاطع لعقد أي صلح أو اتفاق مع طهران.

جاء رد فعل ترامب عقب نشر الصحيفة تقريراً بعنوان: "ترامب يتطلع أخيراً للخروج من إيران.. ولكن هل سيفعل ذلك أم لا؟". وبحسب رؤية كاتب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي يخطط لتقليص العمليات العسكرية ضد إيران، رغم عدم تحقيقه لقسم كبير من أهدافه الأولية من الحرب.

وفي منشور له عبر منصته "سوشيال تروث" فجر اليوم الأحد، 22 آذار/مارس 2026، رد ترامب بقوة قائلاً: "الولايات المتحدة الأمريكية قد محت إيران تماماً من الخارطة، ومع ذلك يعتقد محللهم الفاشل، ديفيد سانجر، أنني لم أحقق أهدافي. كلا، لقد حققتها، بل ونحن متقدمون بأسابيع على الجدول الزمني الذي وضعناه".

وحول الوضع الراهن في إيران، أضاف ترامب: "قادتهم انتهوا، وقواتهم البحرية والجوية دُمّرت، ولم يعد لديهم أي دفاعات. إنهم يتوسلون الآن لعقد اتفاق، لكنني لا أريد ذلك! نحن نتقدم بأسابيع على الخطة الزمنية المقررة".

ولم يخلُ تصريح ترامب من الهجوم المباشر على الوسيلة الإعلامية، حيث كتب: "صحيفة نيويورك تايمز فاشلة وتخطئ دائماً! تماماً مثل تغطيتهم الضعيفة والفاشلة لانتخاباتي السابقة".