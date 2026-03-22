ديلي ميل: بريطانيا تنشر غواصة نووية في بحر العرب

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها يوم السبت، عن اتخاذ غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" موقعاً لها في بحر العرب. وتأتي هذه الخطوة لتمكين بريطانيا من امتلاك القدرة على شن ضربات بعيدة المدى في حال تصاعدت حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة عن منحها تفويضاً للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية البريطانية لشن غارات جوية تستهدف مواقع الصواريخ الإيرانية التي تشكل تهديداً للسفن والملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الحكومة أن وزراء بريطانيين عقدوا اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة تداعيات الحرب المحتملة مع إيران وتهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز. وأكد الوزراء في بيانهم أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية يندرج تحت بند "الدفاع الجماعي عن المنطقة"، ويشمل العمليات الدفاعية الأمريكية الرامية لتدمير المواقع الصاروخية والقدرات العسكرية المستخدمة في مهاجمة السفن بالمضيق.

ويأتي هذا التحول اللافت في الموقف البريطاني بعد أن كان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن الأسبوع الماضي أن لندن لن تنجر إلى حرب ضد إيران، حيث رفض في بادئ الأمر طلباً أمريكياً لاستخدام القواعد البريطانية، معللاً رفضه بضرورة التأكد من شرعية أي عمل عسكري. إلا أن ستارمر عدل عن موقفه عقب قيام إيران بشن ضربات استهدفت حلفاء بريطانيا في أنحاء الشرق الأوسط؛ حيث أشار إلى إمكانية استخدام الولايات المتحدة لقاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، وقاعدة "دييغو غارسيا" المشتركة في المحيط الهندي.

وعلى الصعيد السياسي، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته المتكررة على ستارمر منذ بدء النزاع، معتبراً أن الأخير لا يقدم الدعم الكافي. وفي تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض يوم السبت، انتقد ترامب الموقف البريطاني قائلاً إنه كان يتعين على بريطانيا التحرك بسرعة أكبر في تقديم المساعدة العسكرية للولايات المتحدة في عملياتها ضد إيران.