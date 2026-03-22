إسرائيل: صواريخ إيران العابرة للقارات تهدد العواصم الأوروبية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية، مؤكداً أن الهجوم الأخير الذي استهدف القاعدة الأمريكية البريطانية في "دييغو غارسيا" كشف عن امتلاك طهران لصواريخ باليستية عابرة للقارات يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر.

وأوضح زامير في تصريحات صحفية، أن هذا النوع من الصواريخ يضع العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها برلين وباريس وروما، تحت التهديد المباشر.

مشدداً على أن هذه الترسانة لم تعد موجهة ضد إسرائيل فحسب، بل باتت تشكل خطراً إقليمياً ودولياً واسعاً.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن رئيس الأركان أن إيران باتت في وضع "أضعف" بعد مرور ثلاثة أسابيع على المواجهات.

مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها.

كما أكد استمرار الهجمات ضد الأهداف الإيرانية خلال فترة "عيد الفصح" اليهودي، مبيناً أن الجيش يعمل وفق خطة محكمة لضرب ما وصفه بـ "رأس الأفعى" لضمان عودة الأمن للمنطقة.

وفيما يخص الجبهة الشمالية، ربط زامير بين إضعاف طهران وتفكيك قدرات "حزب الله"، واصفاً الحزب بأنه الوكيل الرئيسي لطهران.

مؤكداً أن تكثيف الضربات في العمق الإيراني سينعكس مباشرة على تراجع التهديدات عند الحدود الشمالية، حيث يقف الجيش كحاجز صد دفاعي لحماية المدنيين.