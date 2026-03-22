سنتكوم: إخراج منشأة صواريخ باليستية شرقي طهران عن الخدمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد 22 آذار 2026، عن نجاحها في إخراج منشأة حيوية لتجميع الصواريخ الباليستية شرقي العاصمة الإيرانية طهران عن الخدمة بشكل كامل.

وذكرت القيادة في بيان رسمي: لقد نجحت عملياتنا في تحييد وإخراج منشأة للصواريخ الباليستية شرقي طهران من الخدمة.

مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة ضربات استهدفت أيضاً مخازن للصواريخ ومنظومات رادار كانت تُستخدم لتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الجانب الإيراني تكبد خسائر جسيمة في إمكانياته القتالية واللوجستية.

وقال: نعمل بجد لمواجهة كافة التهديدات العابرة للحدود، ولا سيما خطر الصواريخ الباليستية.

وشدد الجنرال الأميركي على التزام واشنطن بحماية الممرات المائية.

وقال: عملياتنا مستمرة لمواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية، وقد شملت ضرباتنا الأخيرة تدمير رادارات ومستودعات صواريخ كانت تشكل خطراً مباشراً على حركة التجارة العالمية.