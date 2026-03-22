كوبا تؤكد أن جيشها "يستعد" لاحتمال تعرّضها لغزو أميركي

أكد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في مقابلة متلفزة عُرضت الأحد أن هافانا تستعد لاحتمال تعرّضها لغزو من الجيش الأميركي، لكنّ حكومتها لا ترغب في الوقت نفسه في تأزيم علاقتها مع الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وقال دي كوسيو في حديث لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية "جيشنا على أهبة الاستعداد دائما. وفي الواقع، هو يستعد هذه الأيام لاحتمال حدوث عدوان عسكري. في ضوء ما يحدث في العالم، سيكون من السذاجة ألّا نفعل ذلك".

وأضاف دي كوسيو "لكننا نأمل في ألّا يحدث ذلك. لا نرى سببا لحصوله، ولا كيف يمكن تبريره".

وتابع "كوبا لا ترغب في نزاع مع الولايات المتحدة. لدينا حاجة لحماية أنفسنا ولنا الحق في ذلك، لكننا مستعدون للجلوس للحوار".

وكثّفت واشنطن المناوئة للحكم الشيوعي في كوبا منذ استيلائه على السلطة عام 1959 ضغوطها الاقتصادية على الجزيرة في كانون الثاني/يناير من خلال حظر تزويدها المحروقات، مباشرة بعد اعتقالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي كان أبرز حلفاء هافانا.

وفشلت الولايات المتحدة عام 1961 في الإطاحة بنظام الرئيس الكوبي فيدل كاسترو من خلال عملية خليج الخنازير الفاشلة.

وأعرب ترامب الاثنين عن اعتقاده أنه سيحظى "بشرف الاستيلاء على كوبا"، من دون أن يوضح مقصده بدقة، وتحدث أيضا عن "تحريرها".

وانكبت الجهات المختصة في كوبا صباح الأحد على إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع عام جديد سُجِّل مساء السبت، هو السابع في أقل من عام ونصف عام.

وأكد دي كوسيو في المقابلة مع "إن بي سي" المسجلة قبل الانقطاع الأخير أن حكومته "تتحرك بأكبر قدر من الاستباقية على مواجهة الوضع".

وقال "نأمل حقا في أن يصل الوقود إلى كوبا بطريقة أو بأخرى، وفي ألاّ يطول أمد هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، وألاّ يكون ممكنا الإبقاء عليه إلى ما لا نهاية".



المصدر: فرانس برس