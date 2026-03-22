كابول تتهم إسلام أباد بقصف أسفر عن مقتل مدني رغم هدنة الفطر

أربيل (كوردستان 24)- افادت الحكومة الأفغانية الأحد بأن مدنيا قتل في شرق البلاد بسقوط قذيفة اتهمت القوات الباكستانية بإطلاقها، وذلك رغم الهدنة السارية بين البلدين لمناسبة عيد الفطر.

وقال مساعد المتحدث باسم حكومة طالبان حمدالله فطرت عبر منصة اكس "أطلق القوات الباکستانیة قذيفة هاون على منطقة شنبات في إقليم ناري بولاية كونار، ما أسفر عن اصابة امرأة ومقتل مدني".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل عن القتيل. لكن مصدرا طبيا محليا أكد لفرانس برس مقتل مدني.

والاربعاء، أعلنت باكستان وافغانستان اللتان تخوضان نزاعا منذ أشهر، هدنة حتى مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لمناسبة عيد الفطر، وذلك بفضل وساطة قامت بها السعودية وقطر وتركيا.

وجاء ذلك بعد يومين من قصف باكستاني خلف مئات الضحايا في مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابول، وبعد مواجهات اندلعت في 26 شباط/فبراير في المناطق الحدودية تخللها إطلاق قذائف هاون وتحليق مسيّرات.

وفي حصيلة للأمم المتحدة الثلاثاء، من دون احتساب حصيلة الضربة على المركز الصحي، قتل 76 مدنيا أفغانيا على الاقل منذ 26 شباط/فبراير فيما نزح أكثر من 115 الف شخص في افغانستان.

وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مقاتلين ينتمون الى حركة طالبان الباكستانية التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية. لكن أفغانستان تنفي ذلك.





المصدر: فرانس برس