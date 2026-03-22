زيلينسكي يأمل بإبقاء أوكرانيا أولوية لدى واشنطن رغم حرب إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة جهودها لإنهاء الغزو الروسي، رغم تركيز واشنطن على الحرب مع إيران، وذلك عقب محادثات جرت في فلوريدا بين مسؤولين من الجانبين.

وأفاد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي يقود جهود التفاوض، بتحقيق تقدم غير محدد خلال يومين من المحادثات التي جاءت بعد تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على النفط الروسي.

وقال زيلينسكي في كلمة مسائية إن "التركيز الأساسي للجانب الأميركي ينصب حاليا على الوضع حول إيران وفي تلك المنطقة، لكن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا يجب أن تنتهي أيضا".

وأضاف "ينظر العالم إلى الأمر بالطريقة نفسها، وأنا ممتن جدا للمجتمع الأميركي على دعمه الواضح لسلام طبيعي وكريم لأوكرانيا".

وأشار إلى أنه سيتشاور مع الفريق الأوكراني لدى عودته، معربا عن أمله في استمرار المسار الدبلوماسي بين كييف وواشنطن.

وقال "سيكون ذلك خبرا جيدا جدا ودليلا على أن الدبلوماسية تنجح. نأمل أن يتحقق ذلك".

وكتب ويتكوف على منصة "إكس" أن الجانبين "ركّزا على نقاط أساسية لتحديد إطار أمني مستدام وموثوق لأوكرانيا، فضلا عن جهود إنسانية حيوية في المنطقة".

وكان قد حذف منشورا سابقا أشار فيه إلى تحقيق "تقدّم في مسألة إنسانية أساسية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهّد إنهاء الحرب في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض قبل 14 شهرا.

وضغط ترامب مرارا على أوكرانيا لتقديم تنازلات من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا في شباط/فبراير 2022.



المصدر: فرانس برس