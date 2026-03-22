واشنطن بوست: وساطة قطرية عُمانية مع طهران للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلاً عن مسؤول عربي رفيع ودبلوماسيين أوروبيين، بأن مسؤولين من دولتي قطر وسلطنة عُمان بدأوا منذ مطلع هذا الأسبوع اتصالات مكثفة مع طهران، في مسعى يهدف إلى وقف العمليات القتالية والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، 22 مارس 2026، أن المحور الرئيسي لهذه التحركات الدبلوماسية يتركز حول صياغة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار ينهي حالة الصراع المباشر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرة القطرية العُمانية جاءت بعد تقييم سياسي لدى البلدين خلص إلى أن القوة العسكرية الضخمة التي تحشدها الولايات المتحدة وإسرائيل لا تبدو قادرة على إسقاط الحكومة الإيرانية في المدى المنظور، مما يجعل خيار التفاوض ضرورة لتجنب مزيد من التصعيد.

من جانبها، أبدت طهران موقفاً حذراً تجاه هذه المساعي، حيث أبلغت الوسطاء بأنها لن تكون مستعدة للتعاون أو المضي قدماً في أي تفاهمات إلا إذا بادرت الولايات المتحدة وإسرائيل أولاً بوقف كافة هجماتهما وعملياتهما العسكرية ضد الأهداف الإيرانية.

وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأوا بالفعل مناقشة إمكانية فتح قنوات لمفاوضات سلام مع إيران.

وحسب المصادر ذاتها، فإن كلاً من مصر وقطر أبلغتا الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بوجود مؤشرات على استعداد طهران للحوار، لكن ذلك مشروط بتقديم ضمانات دولية ملزمة بعدم تكرار الهجمات في المستقبل، فضلاً عن مطالبة إيران بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية الأخيرة.