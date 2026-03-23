العراق ومصر وتركيا يبحثون جهود وقف الحرب وتحقيق التهدئة الإقليمية

أربيل (كوردستان24)- أجرى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه المصري والتركي، بحث خلالهما آخر التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة والجهود المبذولة لخفض حدة التوترات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، ناقش فؤاد حسين مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأكد الجانبان ضرورة صياغة جدول أعمال يتناسب مع حجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة في المرحلة الراهنة.

كما استعرض الوزير العراقي خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في العراق، مشدداً على التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية في بغداد. كما أشار الجانبان إلى التداعيات الاقتصادية السلبية التي تفرضها النزاعات المستمرة على الاقتصادين العراقي والمصري.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأطلع حسين نظيره التركي على الإجراءات الأمنية المتخذة في العاصمة بغداد، لا سيما في أعقاب الهجوم الذي استهدف مقر جهاز المخابرات العراقي، مؤكداً اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والسيادية.

وتبادل الوزيران الرؤى حول تداعيات الحروب الإقليمية على الأمن القومي لبلدان المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة هذه المخاطر.

وفي ختام المباحثات، شددت الأطراف الثلاثة (العراق ومصر وتركيا) على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك للضغط باتجاه وقف العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، بما يضمن احتواء الأزمات وترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.