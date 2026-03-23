حصيلة ثقيلة للحرب على إيران.. آلاف القتلى والجرحى في الشرق الأوسط

اربيل (كوردستان24) كشف تقرير صادر عن منظمة هرانا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين (23 آذار/مارس 2026)، عن ارتفاع كبير في أعداد الضحايا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط الماضي، حيث سقط آلاف القتلى والجرحى في عدة دول بالشرق الأوسط.

إيران:

أفاد التقرير بأن عدد القتلى داخل إيران بلغ 3230 شخصاً، بينهم 1406 مدنيين، من ضمنهم 210 أطفال. في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أرقاماً أقل، مشيرة إلى مقتل 1332 شخصاً، ما يعكس فجوة واضحة بين التقديرات الرسمية والميدانية.

لبنان:

أعلنت السلطات في لبنان مقتل 1029 شخصاً منذ 2 آذار جراء الغارات الجوية الإسرائيلية. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 100 طفل من بين الضحايا، في مؤشر على تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

العراق:

أكدت مصادر صحية في العراق مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً، معظمهم من عناصر الحشد الشعبي. كما أدى تحطم طائرة عسكرية أمريكية إلى مقتل 6 جنود، إضافة إلى مقتل عنصر في طاقم سفينة أجنبية إثر هجوم قرب الموانئ.

إسرائيل:

أعلنت خدمات الطوارئ في إسرائيل مقتل 15 مدنياً، بينهم 9 في هجوم صاروخي إيراني استهدف منطقة بيت شيمش. كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في جنوب لبنان، إلى جانب مقتل 4 نساء فلسطينيات في الضفة الغربية نتيجة صاروخ إيراني.

الولايات المتحدة:

أفاد البنتاغون بمقتل 13 جندياً أمريكياً منذ بدء الحرب، بينهم 6 قضوا في حادث تحطم طائرة عسكرية في العراق، و7 آخرون خلال عمليات داخل الأراضي الإيرانية.

الكويت:

أعلنت السلطات في الكويت مقتل 6 أشخاص، بينهم مدنيان جراء هجمات إيرانية، إضافة إلى سقوط ضحايا من منتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة أثناء أداء مهامهم.

ويعكس هذا التصعيد العسكري المتسارع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا في حال استمرار العمليات القتالية.