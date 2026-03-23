ایران: لا مفاوضات مع ترامب وتراجعه جاء نتيجة "التهديدات العسكرية" وضغوط الأسواق

منذ 28 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، معتبراً أن هذا التراجع جاء نتيجة "جدية التهديدات العسكرية الإيرانية".

وأوضح المصدر الأمني أن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الموقف، من بينها الضغوط المتزايدة في الأسواق المالية والتهديدات التي تواجه سوق السندات داخل الولايات المتحدة والدول الغربية.

نفي وجود مفاوضات

وبشأن الأنباء المتداولة حول وجود تواصل بين الطرفين، نفى المسؤول الإيراني وجود أي مفاوضات جارية مع ترامب. وأشار إلى أن طهران تلقت منذ بداية النزاع رسائل عبر وسطاء، وكان ردها يتمثل في "الاستمرار في الدفاع حتى الوصول إلى مرحلة الردع اللازمة".

مضيق هرمز وأسواق الطاقة

وفي سياق متصل، وصف المصدر "الإنذار لمدة 5 أيام" الذي أطلقه ترامب بأنه جزء من "الحرب النفسية"، مؤكداً أن هذه الأساليب لن تعيد الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، كما لن تعيد الهدوء إلى أسواق الطاقة.

وختم المسؤول تصريحه بالقول إن البرنامج الحالي لترامب يمثل استمراراً لما وصفه بـ"النهج العدائي"، مشدداً على أن إيران ستواصل "الدفاع الواسع عن البلاد والرد على أي تهديدات".



المصدر: وکالة تسنیم الاخباریة