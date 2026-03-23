ترامب يلمح لرحيل القيادة الحالية: "نتعامل مع أشخاص عقلانيين" وتغيير النظام بات وشيكاً

اربيل (كوردستان24 ) - صرح الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه "في وقت قريب جداً"، معرباً عن رغبته في رؤية هذا الممر الملاحي الحيوي تحت إدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران.

ورداً على سؤال حول الجدول الزمني لفتح المضيق، أوضح ترامب: "سيُفتح قريباً جداً"، مشيراً إلى أن ذلك مرهون باستمرار المفاوضات مع الجانب الإيراني بوتيرة سريعة.

وأضاف ترامب في تصريح مثير للجدل: "ستكون السيطرة عليه مشتركة؛ أنا والمرشد (أو الآية الله)، أياً كان هذا 'الآية الله'، أو من سيخلفه في المنصب".

كما أكد ترامب أن المنطقة ستشهد "شكلاً حاسماً جداً من أشكال تغيير النظام"، مستشهداً بالضربات العسكرية التي نُفذت في الساعات الأولى من النزاع، والتي أسفرت عن تصفية عدد من القيادات الإيرانية العليا. وقال: "تغيير النظام سيحدث تلقائياً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن محادثات عطلة نهاية الأسبوع أظهرت بوادر أمل لإنهاء الصراع.

وختم ترامب حديثه قائلاً: "نحن نتعامل حالياً مع أشخاص أجد أنهم عقلانيون للغاية ويتمتعون بشخصيات قوية. هؤلاء الموجودون في الداخل يعرفون أنفسهم جيداً ويحظون باحترام كبير، وربما يكون أحدهم هو الرجل الذي نبحث عنه بالضبط".



الصدر: الوکالات