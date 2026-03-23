تحطم طائرة عسكرية كولومبية على متنها 80 جنديا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤولون كولومبيون بتحطّم طائرة نقل عسكرية أثناء إقلاعها الاثنين، وكان على متنها 80 شخصا على الأقل، قرب الحدود مع الإكوادور.

وقال مصدر عسكري إن حوالى 50 شخصا ربما نجوا من تحطم طائرة من طراز هيركوليز بعد وقت قصير من إقلاعها في بويرتو ليغويزامو بالقرب من الحدود الجنوبية مع الإكوادور.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الكولومبي باحتمال مقتل نحو 80 جنديا.

وقال مصدر عسكري إن أفراد كتيبتين (80 جنديا) يُعتقد أنهم كانوا في طائرة هيركوليز التي تحطمت أثناء إقلاعها من بويرتو ليغويزامو، قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور.

ولم يُعرف على الفور سبب التحطم، غير أنّ هيئة الإذاعة والبث الرسمية بثت صورا لهيكل طائرة متضررة بشدة ومشتعل.

وأعرب وزير الدفاع بيدرو سانشيز عن "حزن عميق" اثر الحادث.

وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إنّ "وحدات عسكرية موجودة في مكان الحادث"، مضيفا أنه "لم يتم تأكيد عدد الضحايا وأسباب التحطم بعد".

وتابع سانشيز: "إنّه حادث مؤلم للغاية بالنسبة الى البلاد. عسى أن تجلب صلواتنا بعض السكينة".

وهذا الحادث الثاني الذي تتعرض له طائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" في أميركا الجنوبية في أقل من شهر.

وتحطمت طائرة شحن عسكرية بوليفية تحمل أوراقا نقدية أثناء هبوطها بالقرب من لاباز في 27 شباط/ فبراير، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل.



المصدر: الوکالات