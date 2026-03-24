نشر أكثر من 250 شرطيا في لندن لحماية المجتمع اليهودي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائد شرطة لندن مارك رولي الاثنين نشر أكثر من 250 شرطيا إضافيا لحماية الجالية اليهودية في العاصمة البريطانية، وذلك عقب حريق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية تُدير خدمة طوارئ تطوعية.

وقال رولي خلال العشاء السنوي لمؤسسة "كوميونيتي سيكيوريتي ترست"، وهي جمعية خيرية تُعنى برصد حوادث معاداة السامية في المملكة المتحدة، إن هؤلاء الشرطيين الـ264 سيُنشرون فورا إلى جانب قوات الشرطة المحلية المنتشرة أصلا، بالإضافة إلى "دوريات مسلحة إضافية ستوفر حضورا أمنيا مكثفا".

وأضاف "هدفنا الحد من التهديد، واستهداف الجناة، ومنع وقوع المزيد من الهجمات"، مُستعرضا سلسلة من الإجراءات الأمنية.

AFP