فون دير لايين تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، واصفة الوضع بأنه "دقيق" بالنسبة إلى سلاسل إمداد الطاقة على مستوى العالم.

وقالت فون دير لايين إلى جانب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في كانبيرا "نشعر جميعنا بالآثار الجانبية لأسعار الغاز والنفط على أعمالنا ومجتمعاتنا".

وأضافت أن يجب "التوصل إلى حل يتم التفاوض عليه، يضع حدا للأعمال العدائية التي نشهدها في الشرق الأوسط".

