البيت الأبيض: المحادثات الأمريكية الإيرانية "وضع مرن وقابل للتغيير"

اربيل (كوردستان24) - لم تؤكد إدارة ترامب ما إذا كانت ستُعقد محادثات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في الأيام المقبلة أو موعدها، واصفةً الوضع بأنه "مرن وقابل للتغيير".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News): "هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، والولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام. إننا أمام وضع مرن، ولا ينبغي اعتبار التكهنات بشأن الاجتماعات نهائية ما لم يعلن عنها البيت الأبيض رسمياً".

ورداً على سؤال عما إذا كان من المتوقع أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جي دي فانس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء مسؤولين إيرانيين -كما ذكرت وكالة رويترز- أحالت وزارة الخارجية الشبكة إلى البيت الأبيض للاستفسار، فيما لم يستجب مكتب "فانس" لطلبات التعليق.

من جهتها، طرحت باكستان نفسها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث صرح مسؤول باكستاني مطلع على المفاوضات بأن هناك "عدة مقترحات" متداولة بشأن الخطوات التالية للمحادثات، مشيراً إلى أن عقد اجتماع مباشر في إسلام آباد هو خيار مطروح على الطاولة. وأضاف المسؤول أن تركيا ومصر تساهمان أيضاً في تسهيل المحادثات بين الطرفين.

وذكر المسؤول أن المحادثات من المرجح أن تجري خلال الأيام الخمسة المقبلة، تماشياً مع ما نشره الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أشار فيه إلى أن الضربات على محطات الطاقة الإيرانية "توقفت مؤقتاً" للأيام الخمسة القادمة، تزامناً مع انخراط طهران وواشنطن في مفاوضات دبلوماسية. ومع ذلك، شدد المسؤول على أنه لا يوجد شيء نهائي حتى اللحظة.



المصدر: ABC news