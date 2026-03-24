تصعيد عسكري متسارع: إسرائيل تقصف "مواقع إنتاج" في إيران، وطهران ترد بالصواريخ، والإمارات تعترض هجوماً واسعاً

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً خطيراً اليوم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ موجة واسعة من الضربات الجوية استهدفت "مواقع إنتاج" داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً انتهاء العملية دون تقديم تفاصيل إضافية فورية حول طبيعة الأهداف.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد موجة جديدة من الصواريخ المنطلقة من إيران باتجاه إسرائيل، مما ينذر بدخول المواجهة فصلاً جديداً من المقذوفات المتبادلة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي لديها تصدت لهجوم متزامن شمل إطلاق 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة استهدفت الدولة الخليجية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الهجوم الأخير يرفع الحصيلة الإجمالية للمقذوفات التي أُطلقت باتجاه دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب إلى 372 صاروخاً و1,806 طائرات مسيرة، في إشارة إلى حجم الضغوط الأمنية المتزايدة التي تواجهها المنطقة جراء النزاع المستمر.





المصدر: الوکالات