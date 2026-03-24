إيران ستقاتل "حتى النصر الكامل"

اربيل (كوردستان24) - صرح المتحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية العليا بأن قواتها المسلحة ستقاتل "حتى النصر الكامل".

ويبدو أن تصريحات اللواء علي عبد الله علي آبادي، من مقر خاتم الأنبياء المركزي، مرتبطة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود مفاوضات جارية بين طهران وواشنطن.

ونفت إيران إجراء أي محادثات، على الرغم من أن وزير خارجيتها يجري محادثات مع نظرائه في المنطقة.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن علي آبادي قوله: "إن القوات المسلحة الإيرانية القوية فخورة ومنتصرة وثابتة في الدفاع عن وحدة إيران، وسيستمر هذا المسار حتى النصر الكامل".

ولم يوضح الجنرال ماهية "النصر الكامل"، ولكن يبدو أن الجيش الإيراني كان يحاول التحذير من تقديم تنازلات في أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة.





