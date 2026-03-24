النجيفي يحذر من تحويل نينوى إلى "ساحة اشتعال" ويطالب بإجراءات صارمة ضد مطلقي الصواريخ

منذ 48 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - حذر السياسي العراقي ومحافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، اليوم، من محاولات "ممنهجة" لزج محافظة نينوى في صراعات إقليمية لا علاقة لها بها، مؤكداً أن المحافظة "ليست ساحة لحروب الآخرين".

وجاءت تصريحات النجيفي تعقيباً على عمليات إطلاق صواريخ من منطقة "ربيعة" التابعة لمحافظة نينوى باتجاه الأراضي السورية، واصفاً هذه التحركات بأنها "محاولة مكشوفة" لجر المنطقة إلى دائرة الصراع، ومعتبراً أن مثل هذه الأفعال تتجاوز "السفاهة العبثية" لتصبح مسعىً مدروساً لتوسيع رقعة المعارك وتحويل نينوى إلى "ساحة اشتعال".

وطالب النجيفي السلطات المعنية باتخاذ إجراءات "صارمة وحازمة" لا تقتصر على ملاحقة منفذي الهجمات فحسب، بل تمتد لتشمل "المحرضين" عليهم أيضاً، داعياً إلى فرض حظر صريح وشامل على وجودهم ونشاطهم داخل حدود المحافظة.

واختتم النجيفي تصريحاته بالتذكير بالمعاناة السابقة لسكان المنطقة، مشدداً على أن "أبناء نينوى دفعوا ثمن حروب غيرهم مرة واحدة، ولن يسمحوا بتكرار ذلك مجدداً".